Totti alla Roma? L’ex numero 10 rivela | Io a cena con Gasperini stiamo discutendo alcuni dettagli

Le voci che vorrebbero Francesco Totti tornare alla Roma si susseguono da settimane, un sogno per i tanti tifosi giallorossi orfani da anni del ‘ capitano ‘, che non si è lasciato nel migliore dei modi con quella che è stata la sua casa, praticamente per tutta la sua vita. Intervistato da Sky Sport, a margine dell’evento Betsson a Milano, l’ex numero 10 ha confermato la possibilità di un clamoroso ritorno. “Sono un tifoso in questo momento, parlo al di fuori di Trigoria ora. Roma è sempre stata casa mia. Sono contento di quello che stanno facendo, del percorso. Ci sono state un po’ di voci in quest’ultimo periodo È vero che stiamo parlando, stiamo discutendo di alcuni dettagli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Francesco Totti ha dichiarato di essere in trattativa con la Roma, dopo aver cenato con il tecnico Gasperini.

Francesco Totti ha annunciato di stare valutando un possibile ritorno alla Roma, dopo aver cenato con Gasperini.

