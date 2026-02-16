Tornano le chiusure dei semafori per tre giorni

Per tre giorni, i semafori di piazza Garibaldi resteranno spenti a causa di interventi di manutenzione programmata, che coinvolgono il sistema di controllo del traffico. La modifica riguarda un’area molto trafficata e potrebbe causare rallentamenti e code nelle ore di punta. I lavori sono stati annunciati dal Comune per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle luci di regolazione del traffico.

I lavori nell'ambito del contratto di partenariato pubblico privato sottoscritto con Edison Next. Tra le strade interessate le vie Ginnastica, San Giacomo, Pietà, Rossetti In arrivo un'altra tranche di lavori ai semafori della città, mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio 2026. Saranno sostituiti, nell'ambito del contratto di partenariato pubblico privato sottoscritto con Edison Next, tutti i regolatori semaforici con impianti di ultima generazione (in tutto 69). L'esecuzione dei lavori comporterà l'impossibilità di mantenere attiva la cosiddetta "onda verde" sugli assi di scorrimento interessati dagli interventi.