Torino sentenza per i no vax che lodavano il medico che non li vaccinava | pene di due mesi di carcere nove rinvii a giudizio e vari proscioglimenti

A Torino, la giudice Eleonora Saccone ha deciso di assolvere alcuni no vax coinvolti in un episodio in cui elogiavano un medico che rifiutava di vaccinare i pazienti. La sentenza riguarda nove persone, che evitano il processo grazie a rinvii a giudizio e alcuni proscioglimenti, mentre altri rischiano ancora due mesi di carcere. La decisione si basa sulla considerazione che non ci sono prove sufficienti per accusarli di falso in atto pubblico e induzione in errore di pubblico ufficiale. Uno degli episodi contestati si è verificato durante una manifestazione davanti all'ospedale, dove i manifestanti avevano espresso supporto al

Caduta l'accusa di falso ideologico in atto pubblico, resta per alcuni imputati il falso nei certificati firmati dal medico Giuseppe Delicati La giudice Eleonora Saccone ha stabilito per tutti il non luogo a procedere per il reato di falso in atto pubblico con induzione in errore di pubblico ufficiale. Per l'accusa di falso ideologico, invece, nove persone sono state rinviate a giudizio e saranno processate a Ivrea da maggio, dodici tra cui l'ex candidato sindaco Paolo Alonge prosciolte per assenza di "ragionevole previsione di condanna", una è stata condannata con rito abbreviato a due mesi di reclusione e altre tre hanno patteggiato la stessa pena.