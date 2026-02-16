Torino saluta Dj Dave | 54 anni di musica underground tra radio locali e una comunità in lutto

A Torino, la morte di Dj Dave ha lasciato un vuoto profondo tra amici e colleghi. Davide Salvatore, noto come Dj Dave, è deceduto all’età di 54 anni a causa di un malore improvviso. La sua perdita colpisce duramente chi lo conosceva, visto che aveva contribuito a plasmare la scena musicale underground locale negli ultimi decenni.

Torino saluta Dj Dave: un'icona della musica underground si spegne a 54 anni. Torino piange la scomparsa improvvisa di Davide Salvatore, noto come Dj Dave, figura chiave della scena musicale underground cittadina. L'artista, 54 anni, si è spento ieri, 15 febbraio 2026, lasciando un vuoto incolmabile tra i locali che lo hanno visto protagonista e la comunità artistica che lo ha amato. La sua attività spaziava tra la radio, il dj-set, la musica dal vivo e la curatela di dischi, unendo generazioni di appassionati. Gli esordi e l'anima di ToRadio. La storia di Dj Dave affonda le radici negli anni '90, con la co-fondazione e l'attività di speaker per ToRadio, una delle prime radio private torinesi dedicate alla musica alternativa e indipendente.