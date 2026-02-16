Torino Cairo amaro | Non ho visto la voglia di vincere la partita ci vuole più di convinzione

Urbano Cairo si è espresso con tono secco dopo la sconfitta del Torino contro il Bologna, che si è conclusa 1-2 in casa. Secondo il presidente, i giocatori non sono sembrati determinati e hanno mostrato poca convinzione sul campo. Cairo ha osservato che la squadra non ha dato l’impressione di voler vincere e ha sottolineato che serve più passione e impegno per migliorare. La contestazione dei tifosi si è fatta sentire forte, evidenziando il malumore tra i supporter.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Capello critico: «Un giocatore top come Bastoni non può comportarsi così! E sono deluso da Chivu per un motivo» Infortunio Solet: ansia Udinese per le condizioni del suo big. Cosa filtra e quanto potrebbe rimanere ai box Marotta prende posizione: «Bastoni oggetto di gogna mediatica che va al di là, chi non ha mai fatto errori!? Ricordo che anche Cuadrado simulò con la Juve» Bayern Monaco in allarme, si ferma Neuer! C’è uno strappo: le condizioni del portiere Bodo Glimt, Aleesami suona la carica: «Pronti per la sfida con l’Inter! Mi manca l’Italia, vi racconto il mio gol al Dortmund» De Sciglio riparte dalla. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo amaro: «Non ho visto la voglia di vincere la partita, ci vuole più di convinzione» Di Gregorio a Sky: «Ci teniamo a far vedere che la Juve è diversa dalla partita dell’andata. Spalletti vuole vincere sempre» Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha commentato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Torino, Ricci dopo la vittoria del Milan: “Partita emozionante. Ho visto una grande squadra” Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha commentato la partita contro il Milan, definendola emozionante e sottolineando la qualità della squadra rossonera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col Bologna. Ancora contestato il patron granata Urbano Cairo, Stadio Olimpico Grande Torino semi-deserto e cori anche dalla tribuna verso l’imprenditoreAncora contestato il patron granata Urbano Cairo, Stadio Olimpico Grande Torino semi-deserto e cori anche dalla tribuna verso l’imprenditore È un teatro quasi spettrale, sicuramente diverso dal solito ... calcionews24.com Torino, la contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col BolognaCon il Bologna come contro il Lecce, o forse addirittura peggio. La Curva Maratona e i gruppi organizzati della tifoseria del Toro sono stati molto chiari:. tuttomercatoweb.com La protesta dei gruppi organizzati del Torino contro il presidente Urbano Cairo non è più una semplice contestazione: è diventata un vero e proprio atto d’accusa che va avanti da anni e che oggi si traduce in uno stadio sempre più vuoto e in un clima irreale. D - facebook.com facebook Umiliazione #Torino: lo 0-6 di Como scuote l'ambiente. #Baroni a rischio, ma Enzo Bucchioni punta il dito su #Cairo: «Inutile urlargli "vattene!", bisogna "fare meglio calcio". È una disfatta che resta sulla pelle e interroga società e squadra sul futuro. #Tor x.com