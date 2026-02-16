Tommaso Sala senza rimpianti | Ci voleva un pizzico di pazzia Questo è lo sport

Tommaso Sala, durante i Giochi di Milano Cortina 2026, ha affrontato lo slalom speciale senza rimpianti, spiegando che ci voleva un tocco di follia. Nonostante abbia attaccato con determinazione fin dai primi metri, la sua corsa si è conclusa con un’inforcata su una doppia doppia. Ha ammesso di aver cercato di osare, anche se il risultato non è stato quello sperato.

Tommaso Sala non riesce a incidere nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo slalom speciale lo vede cercare di attaccare in maniera convinta fin dall'inizio, ma il risultato è che arriva l'inforcata su una doppia doppia. Niente seconda manche per lui, in buona sostanza. Così Sala ai microfoni della Rai: " La vera difficoltà è che si vedeva poco il segno, ce n'era uno con cui col sole puoi sciarlo senza fastidio. Con poca visibilità, soprattutto in alto, fai fatica a distinguere e avere contrasto. Sono partito all'attacco, ero sereno, qui contano le medaglie. Ci vuole un po' di pazzia, di rischio.