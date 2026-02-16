Tommaso Sala | Ci voleva un pizzico di pazzia questo è lo sport

Da mondosport24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Sala ha detto che, per affrontare le sfide di Milano Cortina 2026, ci vuole un tocco di follia. La sua frase nasce dal bisogno di spingersi oltre i limiti, soprattutto in uno sport come lo slalom speciale. Durante un allenamento, ha spiegato di aver spinto il suo fisico al massimo, anche quando era difficile mantenere la concentrazione.

Le sfide di Milano Cortina 2026 stanno mettendo alla prova gli atleti delle discipline alpine, con particolare attenzione alle performance nel gigante e nello slalom speciale. Tra i protagonisti, un giovane sciatore italiano sta affrontando con determinazione e consapevolezza le difficoltà tipiche di un evento olimpico di grande portata, evidenziando le proprie capacità e i limiti legati a condizioni ambientali complicate. Una delle principali difficoltà riscontrate da molti atleti riguarda le condizioni di visibilità, influenzate dalla posizione del sole e dal contrasto visivo dei segnali di percorso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

tommaso sala ci voleva un pizzico di pazzia questo 232 lo sport
© Mondosport24.com - Tommaso Sala: "Ci voleva un pizzico di pazzia, questo è lo sport

Tommaso Sala senza rimpianti: “Ci voleva un pizzico di pazzia. Questo è lo sport”

Tommaso Sala, durante i Giochi di Milano Cortina 2026, ha affrontato lo slalom speciale senza rimpianti, spiegando che ci voleva un tocco di follia.

Loic Meillard comanda lo slalom di Val d’Isere. Rinasce Tommaso Sala, Vinatzer deve rimontare

Loic Meillard guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Val d’Isere, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fontana, Tabanelli e non solo: il programma del 16 febbraio.

Tommaso Sala senza rimpianti: Ci voleva un pizzico di pazzia. Questo è lo sportTommaso Sala non riesce a incidere nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo slalom speciale lo vede cercare di attaccare in maniera convinta fin ... oasport.it