Tommaso Sala | Ci voleva un pizzico di pazzia questo è lo sport

Tommaso Sala ha detto che, per affrontare le sfide di Milano Cortina 2026, ci vuole un tocco di follia. La sua frase nasce dal bisogno di spingersi oltre i limiti, soprattutto in uno sport come lo slalom speciale. Durante un allenamento, ha spiegato di aver spinto il suo fisico al massimo, anche quando era difficile mantenere la concentrazione.

Le sfide di Milano Cortina 2026 stanno mettendo alla prova gli atleti delle discipline alpine, con particolare attenzione alle performance nel gigante e nello slalom speciale. Tra i protagonisti, un giovane sciatore italiano sta affrontando con determinazione e consapevolezza le difficoltà tipiche di un evento olimpico di grande portata, evidenziando le proprie capacità e i limiti legati a condizioni ambientali complicate. Una delle principali difficoltà riscontrate da molti atleti riguarda le condizioni di visibilità, influenzate dalla posizione del sole e dal contrasto visivo dei segnali di percorso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tommaso Sala: "Ci voleva un pizzico di pazzia, questo è lo sport Tommaso Sala senza rimpianti: “Ci voleva un pizzico di pazzia. Questo è lo sport” Tommaso Sala, durante i Giochi di Milano Cortina 2026, ha affrontato lo slalom speciale senza rimpianti, spiegando che ci voleva un tocco di follia. Loic Meillard comanda lo slalom di Val d’Isere. Rinasce Tommaso Sala, Vinatzer deve rimontare Loic Meillard guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Val d’Isere, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fontana, Tabanelli e non solo: il programma del 16 febbraio. Tommaso Sala senza rimpianti: Ci voleva un pizzico di pazzia. Questo è lo sportTommaso Sala non riesce a incidere nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo slalom speciale lo vede cercare di attaccare in maniera convinta fin ... oasport.it È il giorno dell’ultimo slalom olimpico maschile! Stelvio Ski Centre 10:00 1ª manche 13:30 2ª manche In pista gli azzurri: Alex Vinatzer Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso Sala Ultimo atto tra i pali stretti: tecnica, nervi saldi e sogno oli - facebook.com facebook …e prima di dormire: AZZURRI IN GARA lun 16 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 13.30 - Sci alpino Slalom U - 2ª manche Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso Sala Alex Vinatzer FINALE 19.30 - sci acrobatico Freeski big x.com