Tir invade la carreggiata bloccata la A1 a Incisa
Un tir ha invaso le corsie opposte sulla A1, causando la chiusura temporanea tra Firenze Sud e Incisa Reggello. L’incidente si è verificato al km 311, quando il camion ha sbandato e si è trovato sulla carreggiata opposta, bloccando il traffico. Un'auto che seguiva il tir si è fermata poco prima dell’impatto, ma il traffico si è subito accumulato. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e rimuovere il mezzo pesante dalla strada.
Un uomo alla guida di un tir ha invaso le corsie della carreggiata opposta sul tratto autostradale A1, al km 311, direzione sud in corrispondenza tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. I vigili del fuoco del comando di Firenze (sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno) stanno intervenendo dalle 8:25 nel comune di Rignano sull’Arno. Il traffico risulta bloccato su entrambe le carreggiate. Incidente sulla A1, Ferito il conducente del tir. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. I vigili del fuoco e il personale sanitario lo hanno estratto dopo che era rimasto bloccato all’interno della cabina di guida. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Autostrada A1, incidente tra Firenze sud e Incisa: tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccato
Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina.
Tir sbanda e invade la carreggiata sull'A1, Italia divisa in due
Un tir ha sbandato e invaso la carreggiata sull’A1, causando la chiusura totale del tratto tra Firenze Sud e Incisa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tir invade la carreggiata opposta, A1 bloccata; Incidente A1, camion invade carreggiata: tratto chiuso e traffico in tilt; Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa, tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccato; San Vittore del Lazio – Incidente in A1, carico di pasta invade la carreggiata.
Incidente stradale sulla A1, tir invade carreggiata oppostaI vigili del fuoco di Figline Valdarno hanno estratto il conducente del mezzo pesante rimasto bloccato all'interno della cabina di guida. Traffico in tilt ... rainews.it
Tir sbanda e invade la carreggiata sull'A1, Italia divisa in dueAGI - Italia divisa in due a causa di un incidente avvenuto sull'A1 che ha costretto alla chiusura in entrambe le direzioni del tratto tra Firenze sud e Incisa. Un tir che viaggiava in direzione Roma ... msn.com
*Il mare invade la litoranea, strada chiusa* Carreggiata piena di detriti trasportati dalle onde, pericolo a Magazzeno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #mareggiata #chiusa #Litoranea #magazzeno #Pontecagnano #Salerno #s - facebook.com facebook