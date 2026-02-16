tir invade la carreggiata bloccata la a1 a incisa

Un tir ha invaso le corsie opposte sulla A1, causando la chiusura temporanea tra Firenze Sud e Incisa Reggello. L’incidente si è verificato al km 311, quando il camion ha sbandato e si è trovato sulla carreggiata opposta, bloccando il traffico. Un'auto che seguiva il tir si è fermata poco prima dell’impatto, ma il traffico si è subito accumulato. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e rimuovere il mezzo pesante dalla strada.

Un uomo alla guida di un tir ha invaso le corsie della carreggiata opposta sul tratto autostradale A1, al km 311, direzione sud in corrispondenza tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. I vigili del fuoco del comando di Firenze (sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno) stanno intervenendo dalle 8:25 nel comune di Rignano sull’Arno. Il traffico risulta bloccato su entrambe le carreggiate. Incidente sulla A1, Ferito il conducente del tir. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. I vigili del fuoco e il personale sanitario lo hanno estratto dopo che era rimasto bloccato all’interno della cabina di guida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

