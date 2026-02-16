Tir invade corsie A1 traffico bloccato

Alle 9.32, un tir ha invaso le corsie della carreggiata opposta sulla A1 al km 311, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, causando un blocco totale del traffico. L’incidente ha coinvolto anche alcune auto che si trovavano in quel tratto, creando code chilometriche. Un mezzo pesante ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere di sicurezza, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

