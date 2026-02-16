Tir invade corsie A1 traffico bloccato
Alle 9.32, un tir ha invaso le corsie della carreggiata opposta sulla A1 al km 311, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, causando un blocco totale del traffico. L’incidente ha coinvolto anche alcune auto che si trovavano in quel tratto, creando code chilometriche. Un mezzo pesante ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere di sicurezza, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.
09.32 08.46 Valanga Courmayeur,morto terzo sciatore08.00 Bimbo trapiantato,condizioni "critiche"07.05 Araghchi a Ginevra per colloqui con Usa04.49 Strage Bondi Beach:killer in tribunale04.11 Rubio in visita da Orban prima del voto02.45 Iran e nucleare,a Ginevra anche Witkoff01.40 Giappone, crescita modesta: Pil +0,5%00.35 Kiev: 500 edifici senza riscaldamenti "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Autostrada A1, incidente tra Firenze sud e Incisa: tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccato
Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina.
Incidente in autostrada, camion invade la carreggiata opposta. Traffico bloccato, lunghe code
Un camion ha invaso la corsia opposta sull’autostrada A1 questa mattina, causando un incidente e bloccando il traffico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tir invade la carreggiata opposta, A1 bloccata; Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa, tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccato; Esplosione a Bibbiena (Arezzo), camion carico di bombole di ossigeno in fiamme: feriti e panico in strada [VIDEO].
Tir invade la carreggiata opposta, A1 bloccataRIGNANO SULL'ARNO: Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa nelle corsie di marcia in direzione sud. Il transito è stato sospeso in entrambe le carreggiate ... toscanamedianews.it
Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa, tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccatoRIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – Mattinata di disagi oggi, 16 febbraio 2016, sul tratto fiorentino dell’autostrada A1. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 08:25 nel comune di Rignano sull ... firenzepost.it
*Il mare invade la litoranea, strada chiusa* Carreggiata piena di detriti trasportati dalle onde, pericolo a Magazzeno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #mareggiata #chiusa #Litoranea #magazzeno #Pontecagnano #Salerno #s - facebook.com facebook