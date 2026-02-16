TIM aumenta il costo della bolletta cartacea | come evitare l’aumento

TIM ha deciso di aumentare il costo della bolletta cartacea dal 1° aprile 2026, facendo pagare 5,99 euro al mese ai clienti che vogliono ricevere il documento in formato cartaceo. La scelta dell’azienda riguarda circa 2 milioni di utenti in Italia, che ora si trovano di fronte a una spesa maggiore per ricevere le fatture tradizionali. Per molti consumatori, questa modifica rappresenta un costo extra che potrebbe pesare sul bilancio familiare, soprattutto considerando che l’azienda ha comunicato l’aumento con poco preavviso.

Bolletta TIM: l'Aumento Cartaceo e i Diritti dei Consumatori, una Stangata Evitabile?. A partire dal 1° aprile 2026, i clienti TIM che desiderano continuare a ricevere la bolletta in formato cartaceo dovranno pagare 5,99 euro al mese, IVA inclusa. L'aumento, pari a quasi il 20% rispetto ai precedenti 4,95 euro, è stato comunicato dall'azienda attraverso le fatture di febbraio 2026 e solleva preoccupazioni tra gli utenti, soprattutto quelli meno avvezzi al digitale. TIM offre la possibilità di evitare il costo aggiuntivo passando alla fatturazione digitale gratuita o recedendo dal contratto senza penali entro il 30 aprile 2026.