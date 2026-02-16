L’espressione napoletana “Tien’ ‘a capa fresca” nasce dall’usanza di invitare le persone a mantenere la calma e la lucidità, anche nelle situazioni più complicate. Questa frase si è diffusa tra i cittadini di Napoli come un modo diretto per consigliare di non perdere la testa e di affrontare i problemi con serenità. Un esempio concreto si trova nelle conversazioni di strada, dove spesso si sente qualcuno dire a un amico di “tien’ ‘a capa fresca” dopo una discussione accesa.

"> L’espressione “Tien’ ‘a capa fresca” è una delle più iconiche del dialetto napoletano, un mix di ironia e rassegnazione che fotografa perfettamente un particolare stato d’animo. Ma perché la freschezza della testa è diventata sinonimo di spensieratezza? Precisiamo subito che questo modo di dire non ha un “certificato di nascita” con una data precisa, poiché appartiene alla tradizione orale secolare del popolo napoletano. Tuttavia, le sue origini affondano le radici nella Napoli del XVIII e XIX secolo, legandosi a un contesto sociale e medico molto specifico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Tien’ ‘a capa fresca”: da dove deriva questa espressione?

Le opposizioni in piazza esprimono un chiaro “No” alla riforma, sottolineando la necessità di fermare quella che percepiscono come una deriva.

Le stelle di Natale sono simbolo tradizionale delle festività natalizie, decorando case e spazi pubblici.

Haute-Savoie : entre Mont-Blanc, lacs et patrimoine - Les 100 lieux qu'il faut voir - MG

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.