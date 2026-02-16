Ti ammazzo | vergogna Inter-Juve scatta la denuncia

Un tifoso della Juventus ha minacciato di uccidere Bastoni dopo la sconfitta dell’Inter contro i bianconeri, portando alla denuncia. La minaccia, pronunciata con parole dure e un tono violento, si è verificata sui social e ha suscitato grande sdegno. Marotta ha commentato la vicenda definendo la reazione come una vera e propria gogna mediatica, che questa volta ha coinvolto anche l’arbitro La Penna, accusato di aver preso una decisione ingiusta durante il derby d’Italia di sabato sera, vinto per 3-2 dall’Inter.

Minacce di ogni tipo ai suoi danni: ecco cosa sta succedendo La gogna mediatica, così l'ha definita stamane Marotta, non è scoppiata solo ai danni di Bastoni, ma anche a quelli dell'arbitro La Penna, reo di aver espulso ingiustamente Kalulu nel derby d'Italia di sabato sera vinto per 3-2 dalla squadra di Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come riporta il 'Corriere dello Sport', il fischietto della sezione di Roma 1 è stato ed è vittima in queste ore di un vergognoso attacco social. La Penna ha subito e sta subendo tutt'ora minacce di ogni tipo, che purtroppo coinvolgono anche la sua famiglia.