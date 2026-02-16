Thomas Nadalini | L’Italia c’è e ci sarà Sembrava una guerra di trincea possiamo giocarci qualcosa di grosso

Thomas Nadalini ha affermato che l’Italia è presente e continuerà a essere protagonista, dopo aver sfiorato la finale nella staffetta maschile di nuoto, una gara combattuta fino all’ultimo secondo. Durante la semifinale, gli azzurri hanno affrontato momenti di grande tensione, soprattutto negli ultimi metri, con il pubblico che ha trattenuto il fiato. La squadra italiana si è battuta con determinazione, dimostrando di poter puntare a risultati importanti.

Italia in finale col brivido nella staffetta maschile: una semifinale, quella azzurra, vissuta letteralmente con il cuore in gola soprattutto nell'ultima parte. Una buona performance che permette agli azzurri di andare a prendersi un rilevante risultato verso quello che sarà venerdì 20, il giorno del destino al Forum di Assago. Queste le parole di Thomas Nadalini alla Rai: " L'Italia c'è e ci sarà. Batteria davvero tosta, c'erano Cina, Canada e noi che siamo tra le top al mondo. Dovessi scegliere le metterei al top globale. Chiaramente anche Corea del Sud e Paesi Bassi danno fastidio. Gara combattutissima, all'inizio eravamo molto tranquilli, poi l'Ungheria ha provato a intromettersi, cercando di andare avanti e impostare il ritmo che sapevano avrebbe potuto tenere fino alla fine ".