The Voice Kids appalusi e e consensi per la giovanissima cantante calatina Francesca Lanza
Francesca Lanza, una ragazza di 12 anni di Calata, ha ricevuto numerosi applausi durante la puntata di
Per lei la grande soddisfazione di essere arrivata a un passo dal traguardo più ambito e di avere vissuto un'esperienza artistica e umana indimenticabile Applausi per la 12enne cantante calatina Francesca Lanza, durante la puntata del 14 febbraio di "The Voice Kids”, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Francesca - talento, semplicità e simpatia alcune delle sue doti - ha prima conquistato l'accesso alla finalissima a quattro con una straordinaria interpretazione di "Ti sento", dei Matia Bazar, per poi dare, ancora una volta, il meglio di sé con "Nel blu dipinto di blu", di Domenico Modugno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
The voice kids, la giovanissima Silvia incanta tutti su Rai1: di chi si tratta
Nella puntata di ieri di The Voice Kids, tutti hanno notato Silvia, la giovane concorrente che ha conquistato il pubblico e i giudici con una voce sorprendente.
The Voice Kids: Roretta, la giovane cantante del Sannio, sfida per un posto in finale stasera su Rai1.
Questa sera il Sannio si ferma per seguire l’ultima sfida di Roretta, la giovane cantante che punta alla finale di “The Voice Kids”.
Con un brano che non tutti possono permettersi di cantare, Michela ci lascia a bocca aperta!
