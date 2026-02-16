Tevere ancora sopra la soglia di attenzione | restano chiuse le banchine

Il Tevere ha raggiunto oggi una portata elevata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, costringendo le autorità a mantenere chiuse le banchine lungo il fiume. Nonostante il cielo sia tornato sereno e le precipitazioni siano cessate, il livello delle acque resta sotto stretta osservazione. Le squadre di protezione civile monitorano costantemente il corso del fiume, preoccupate per possibili aumenti improvvisi. In alcune zone, i volontari hanno rafforzato le barriere di protezione per prevenire eventuali allagamenti.

Il cielo è tornato sereno, ma l'allerta non è rientrata del tutto. A Roma il Tevere continua a scorrere con una portata sostenuta in diversi tratti cittadini, nonostante il miglioramento delle condizioni meteo registrato nelle ultime ore. La fase più critica sembra alle spalle, ma l'indicazione delle autorità è chiara: mantenere alta la prudenza. Il quadro generale è in progressivo miglioramento, tuttavia i livelli idrometrici rimangono superiori alla norma. Non si parla di un'esondazione imminente, ma di una situazione che richiede ancora attenzione, soprattutto per chi frequenta le aree a ridosso del fiume.