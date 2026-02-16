Terzo Settore | Genova ospita il dibattito sul nuovo diritto e le sfide per le Onlus tra norme e utilità sociale

Il 23 febbraio 2026, a Genova, si terrà un dibattito importante sull’evoluzione del diritto che riguarda le Onlus, dopo che le nuove norme hanno portato cambiamenti concreti nel settore. L’incontro si svolgerà all’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e coinvolgerà rappresentanti di associazioni, avvocati e amministratori pubblici. Durante l’evento si analizzeranno le difficoltà e le opportunità che le recenti leggi hanno portato alle organizzazioni senza scopo di lucro.

Il Terzo Settore alla Svolta: Nuove Sfide per il Diritto Italiano. Genova ospiterà il 23 febbraio 2026 un evento cruciale all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere per discutere l'evoluzione del diritto applicato agli Enti del Terzo settore. L'incontro, disponibile anche in streaming su YouTube, si propone di analizzare le complessità di un ambito in rapida trasformazione, tra nuove normative e la necessità di un approccio più efficace alla realtà sociale. Dall'Ombra alla Centralità: Un Percorso Normativo Complesso. Per decenni, il Terzo settore è rimasto un'area giuridica marginale nel panorama italiano.