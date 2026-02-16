Territori devastati dal maltempo i vescovi della Calabria esprimono vicinanza alle comunità
I vescovi della Calabria hanno manifestato la loro solidarietà alle comunità colpite dal maltempo che ha causato allagamenti e frane in diverse zone della regione. La causa sono le intense piogge di questi giorni, che hanno allagato case, strade e campi, lasciando molte persone senza rifugio.
Il pensiero è rivolto a quanti stanno vivendo momenti di paura, smarrimento e fatica. I presuli auspicano una operatività delle istituzioni che soccorrano la permanente fragilità strutturale del territorio calabro In queste ore difficili, si legge in una nota, il pensiero della chiesa calabrese è rivolto a quanti stanno vivendo momenti di paura, smarrimento e fatica. Alle comunità ferite giunga "un messaggio di speranza, conforto e sostegno fraterno, accompagnato dalla preghiera e dalla concreta disponibilità a collaborare con tutte le realtà impegnate nei soccorsi e nelle opere di ripristino".
La Calabria sta affrontando giorni di maltempo intenso, che ha causato allagamenti e danni alle campagne.
