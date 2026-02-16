Terremoto continua lo sciame sismico nel Tirreno meridionale

Un terremoto ha scatenato lo sciame sismico nel Tirreno meridionale, provocando anche una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Questa serie di scosse sta creando preoccupazione tra residenti e tecnici, che monitorano attentamente l’area. La terra ha tremato più volte negli ultimi giorni, con alcune scosse che hanno causato danni alle abitazioni e all’agricoltura locale. La frana ha ingrossato il fiume Nisseno e reso difficile il passaggio sulle strade vicine.

Tirreno in Movimento: Sciame Sismico e Emergenze in Sicilia, un Territorio Sotto Pressione. Un’intensificazione dell’attività sismica nel Tirreno meridionale, unitamente a una frana che ha colpito il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, tiene alta l’attenzione degli esperti e delle autorità siciliane. Le scosse, registrate a partire dal 14 febbraio 2026, si sommano a una serie di emergenze già in corso sull’isola, mettendo a dura prova la resilienza del territorio e delle comunità locali. L’Attività Sismica nel Tirreno: Monitoraggio Continuo e Profondità Variabile. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sta monitorando costantemente un’area del Tirreno meridionale caratterizzata da un insolito sciame sismico.🔗 Leggi su Ameve.eu Sciame sismico nel Tirreno meridionale: scosse anche alle Isole Eolie Un terremoto di magnitudo 3 si è verificato nel Tirreno meridionale, al largo della Sicilia, causando paura tra i residenti e i pescatori locali. Terremoto a Faenza oggi 14 gennaio, continua lo sciame sismico in Romagna Oggi, 14 gennaio 2026, si registra un nuovo movimento sismico a Faenza, in Romagna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Continua lo sciame sismico, ancora una scossa di terremoto; Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9; Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.1: iniziato sciame sismico; Campi Flegrei, a gennaio ci sono stati 285 terremoti. Il suolo continua a sollevarsi di 1,5 centimetri al mese. Sciame sismico nel Tirreno Meridionale, trema il trapanese nella notte: la tesi degli espertiLe scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione, ma non sono stati registrati danni a persone o strutture ... centrometeoitaliano.it Terremoti in Toscana: continua lo sciame sismico in Valtiberina. E la terra trema anche nel PisanoAnghiari (Arezzo), 4 gennaio 2026 – Dal 26 dicembre scorso fino a ieri, 3 gennaio, la zona di Anghiari, in Valtiberina, è interessata da uno sciame sismico. Non è l’unica zona in Toscana a essere ... lanazione.it Continua il terremoto in casa Marsiglia. Come riporta Fabrizio Romano, Mehdi Benatia si è appena dimesso dalla carica di direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, lasciando il club con effetto immediato - facebook.com facebook