Terni Stefano Bandecchi | Paolo Tagliavento vicesindaco Cinque assessori su sei hanno già accettato

Stefano Bandecchi ha annunciato che Paolo Tagliavento sarà il nuovo vicesindaco di Terni, dopo aver ottenuto il via libera della maggioranza. La decisione arriva a seguito di un incontro tra il sindaco e i consiglieri di Alternativa popolare, che ha confermato il supporto di cinque assessori su sei. Durante la riunione, sono stati definiti i ruoli e le prossime mosse amministrative, con l’obiettivo di rafforzare l’esecutivo comunale.

Terminata con esito positivo la riunione tra il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di maggioranza di Alternativa popolare. L'incontro è iniziato alle 18.15 a Palazzo Bazzani ed è durato circa un'ora e mezza. Al termine le dichiarazioni di Stefano Bandecchi: “La riunione è terminata positivamente. Hanno accettato cinque nuovi assessori su sei e da domani prenderanno servizio. Su una persona è aperta una riflessione, sta già gestendo anche altre questioni. Questa sera ho fatto le prime telefonate. Non voglio un vicesindaco, la legge mi obbliga, le funzioni vicarie le svolgerà Tagliavento.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare volto al Comune di Terni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.