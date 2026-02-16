Ternana all’esame Pineto | Una partita difficile
La Ternana affronta il Pineto oggi perché cerca di migliorare la posizione in classifica. La squadra rossoverde spera di ottenere i tre punti, dopo alcune sconfitte consecutive. Durante l’allenamento di questa mattina, i giocatori hanno lavorato intensamente per prepararsi alla sfida. La società ha confermato che gli stipendi sono stati pagati e che non ci sono problemi con la scadenza federale.
Le Fere oggi all’esame-Pineto per proseguire la rimonta. La società rossoverde, intanto, rassicura in merito alla scadenza federale e al pagamento degli stipendi. Dopo le partite di ieri la Ternana è a -6 dal quarto posto della Juventus Next Gen, a -4 dal quinto della Pianese, squadre che hanno disputato due gare in più. L’odierna avversaria è a +3 e ha giocato 24 partite come la Ternana. Stasera, dunque, è in palio un’importante chance. "Partita difficile – spiega mister Fabio Liverani – perché il Pineto è squadra ben preparata, che non ha molta pressione e nell’ultimo turno ha riposato. La loro forza è il gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
