Ternana all’esame Pineto | Una partita difficile

La Ternana affronta il Pineto oggi perché cerca di migliorare la posizione in classifica. La squadra rossoverde spera di ottenere i tre punti, dopo alcune sconfitte consecutive. Durante l’allenamento di questa mattina, i giocatori hanno lavorato intensamente per prepararsi alla sfida. La società ha confermato che gli stipendi sono stati pagati e che non ci sono problemi con la scadenza federale.

Le Fere oggi all’esame-Pineto per proseguire la rimonta. La società rossoverde, intanto, rassicura in merito alla scadenza federale e al pagamento degli stipendi. Dopo le partite di ieri la Ternana è a -6 dal quarto posto della Juventus Next Gen, a -4 dal quinto della Pianese, squadre che hanno disputato due gare in più. L’odierna avversaria è a +3 e ha giocato 24 partite come la Ternana. Stasera, dunque, è in palio un’importante chance. "Partita difficile – spiega mister Fabio Liverani – perché il Pineto è squadra ben preparata, che non ha molta pressione e nell’ultimo turno ha riposato. La loro forza è il gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo la vittoria contro il Pineto, Brambilla si è detto soddisfatto ma anche realistico.

La Ternana si prepara ad affrontare il Ravenna in un turno infrasettimanale che si preannuncia intenso.

