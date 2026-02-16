Teramo vittoria sofferta e controversa | Càrpani decide al 90? contro il Fossombrone in Serie D

Càrpani ha deciso la partita tra Teramo e Fossombrone al 90°, portando i tre punti alla squadra di casa dopo una gara combattuta fino all’ultimo secondo. La partita si è conclusa con un gol decisivo dell’attaccante, che ha segnato in pieno recupero, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi e gli avversari.

Teramo vince all'ultimo respiro: una doppietta di Càrpani piega il Fossombrone in un match tra polemiche e recupero miracoloso. Teramo è in festa dopo una vittoria combattuta contro il Fossombrone, conclusa 2-1 nel recupero di una partita ricca di colpi di scena e controversie arbitrali. Decisiva una doppietta nel finale di Càrpani, che ha regalato al Teramo tre punti preziosi in un campionato di Serie D sempre più competitivo. Un primo tempo senza sussulti e un Fossombrone ben organizzato. L'incontro, disputato a Teramo, ha visto i padroni di casa affrontare un Fossombrone solido in difesa, ma poco incisivo in fase offensiva.