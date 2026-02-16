Martedì si terrà l'interrogatorio di un uomo di 47 anni, arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato sabato scorso. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo l’episodio, che ha lasciato la piccola con una frattura al femore. Il fatto ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

IL CASO. È stato fissato per martedì mattina 17 febbraio l’interrogatorio in carcere del 47enne rumeno che sabato 14 febbraio, ha tentato di sequestrare una bimba di un anno e mezzo, causandole la frattura del femore. Un gesto improvviso quanto insensato. L’interrogativo su cosa abbia spinto l’uomo ad agire in questo modo potrebbe avere una risposta già martedì se il rumeno – assistito dall’avvocato Erica Pasinetti – dovesse decidere di parlare davanti al gip Michele Ravelli. Lunedì 16 febbraio, la pm Giulia Angeleri ha presentato la richiesta di convalida e custodia in carcere per l’uomo, arrestato sabato con le accuse di tentato sequestro aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tentato rapimento al supermercato, martedì l’interrogatorio del 47enne

A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo nel supermercato, e le telecamere hanno catturato i momenti dell’episodio.

Un uomo ha tentato di portare via una bambina al supermercato di Bergamo, e i genitori credono che volesse farle del male.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.