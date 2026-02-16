Tentato rapimento al supermercato martedì l’interrogatorio del 47enne
Martedì si terrà l'interrogatorio di un uomo di 47 anni, arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato sabato scorso. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo l’episodio, che ha lasciato la piccola con una frattura al femore. Il fatto ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.
IL CASO. È stato fissato per martedì mattina 17 febbraio l’interrogatorio in carcere del 47enne rumeno che sabato 14 febbraio, ha tentato di sequestrare una bimba di un anno e mezzo, causandole la frattura del femore. Un gesto improvviso quanto insensato. L’interrogativo su cosa abbia spinto l’uomo ad agire in questo modo potrebbe avere una risposta già martedì se il rumeno – assistito dall’avvocato Erica Pasinetti – dovesse decidere di parlare davanti al gip Michele Ravelli. Lunedì 16 febbraio, la pm Giulia Angeleri ha presentato la richiesta di convalida e custodia in carcere per l’uomo, arrestato sabato con le accuse di tentato sequestro aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
