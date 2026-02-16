Tennis rientro vincente per Sinner | batte in due ste Machac all' Atp Doha

Jannik Sinner ha vinto il suo match di debutto a Doha, perché ha battuto in due set Machac nel primo turno dell'ATP Qatar ExxonMobil Open. La partita si è giocata sul cemento della capitale del Qatar e ha visto l’azzurro, numero due del tabellone, imporsi con solidità. Sinner ha mostrato un buon ritmo fin dall’inizio, conquistando l’accesso al secondo turno del torneo.

Buona la prima a Doha di Jannik Sinner. L'azzurro, numero due del mondo e del seeding, nel primo turno del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335), ha battuto il ceco Tomas Machac, 31 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-4, in poco più di un’ora di gioco. Agli ottavi di finale l’altoatesino sfiderà l’australiano Alexei Popyrin, 53 del mondo, vincitore oggi contro la wild card di casa Mubarak Shannan Zayid con lo score di 6-0 6-2. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tennis, rientro vincente per Sinner: batte in due ste Machac all'Atp Doha Atp Doha 2026, Sinner batte Machac e approda agli ottavi Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Doha 2026, dopo aver battuto Tomas Machac, causando l’eliminazione del suo avversario. Atp Doha, Sinner in scioltezza: supera Machac in due set e approda al secondo turno Jannik Sinner ha conquistato facilmente il primo turno dell’Atp 500 di Doha, vincendo in due set contro Tomas Machac, grazie a un gioco solido e preciso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serena Williams, il ritorno in campo è vicino. C’è la data per lo scenario di rientro; Il ritorno vincente di Draper in Coppa Davis: Ispirato da Alcaraz. Il motivo; Berrettini torna e vince: dopo il forfait agli Australian Open, è al secondo turno a Buenos Aires; Il rientro di Brignone 10 mesi dopo l'infortunio: la caduta, l'intervento, le placche nella gamba, la riabilitazione. Doha, rientro vincente per Sinner: regola Machac per 6-1, 6-4Il numero 2 al mondo ha regolato senza problemi l’ostico ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, al secondo turno dell’Atp 500 di Doha. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 15 ... unionesarda.it Tennis: rientro vincente per Sinner, batte Machac all'Atp DohaDebutto vincente per Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha. L'italiano, al rientro in campo 17 giorni dopo gli Australian Open, ha superato il ceco Tomas Machac, n. 31 mondiale, con il punteggio di 6-1, 6 ... ansa.it ULTIM’ORA TENNIS ATP 500 Doha, Sinner avanza al secondo turno Battuto il ceco Machac in due set (6-1, 6-4) #SkySport #SkyTennis #Tennis #Sinner #SinnerMachac #QatarOpen x.com Sinner in campo per il debutto all'Atp 500 di Doha: segui la diretta - facebook.com facebook