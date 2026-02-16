Tempesta Nils devasta il sud-ovest della Francia | due morti
La tempesta Nils ha portato pioggia intensa e forti venti nel sud-ovest della Francia, causando due vittime e danni alle abitazioni. Le strade si sono allagate, bloccando il traffico e creando disagi per i residenti. Le autorità hanno lanciato un'allerta massiccia, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per aiutare le persone rimaste bloccate.
L’ondata di maltempo causata dalla tempesta Nils continua a colpire il sud-ovest della Francia, dove resta alta l’allerta per le inondazioni. Le autorità hanno confermato due vittime: una nel dipartimento delle Landes e una nel Tarn-et-Garonne. Particolarmente colpite le aree di Gironde e Lot-et-Garonne, con intere zone sommerse dall’acqua. A Meilhan-sur-Garonne e La Réole, nella regione Nouvelle-Aquitaine, le strade sono state invase dalle acque e i soccorritori hanno operato con piccole imbarcazioni. Il gestore della rete elettrica Enedis ha riferito che fino a 900mila utenze sono rimaste senza corrente al culmine della tempesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Francia: tempesta Nils, un camionista ucciso e blackout per 850 mila utenze. Mobilitate le squadre di soccorso.
La Garonna rompe gli argini, case sommerse nel sud-ovest della Francia
Il fiume Garonna è uscito dagli argini, provocando l’allagamento di case e strade nel sud-ovest della Francia, dove le piogge intense nelle ultime ore hanno fatto salire rapidamente il livello dell’acqua.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
