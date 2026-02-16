Telesoccorso e Teleassistenza a Napoli | un presidio silenzioso che salva vite Intervista a Sanny De Vita
Sanny De Vita, referente del gruppo territoriale Napoli Ovest di Cittadinanzattiva, spiega che il servizio di telesoccorso e teleassistenza a Napoli ha salvato diverse vite negli ultimi mesi. La città ha ampliato questa rete di protezione, che permette alle persone fragili di ricevere aiuto rapido senza dover chiamare o muoversi. Un esempio concreto è la recente attivazione di un sistema di monitoraggio che ha consentito di intervenire in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi.
Referente del gruppo territoriale Napoli Ovest di Cittadinanzattiva. Napoli rafforza la rete di protezione sociale per le persone più fragili attraverso il servizio di Telesoccorso, Teleassistenza e Telecontrollo, uno strumento gratuito pensato per garantire sicurezza, autonomia e intervento immediato in caso di emergenza domestica. Ne parliamo con Sanny De Vita, referente del gruppo territoriale Napoli Ovest di Cittadinanzattiva, impegnato nella promozione e diffusione del servizio sul territorio. Dott. De Vita, qual è la funzione concreta del Telesoccorso?. Il servizio nasce per tutelare anziani e persone con disabilità che vivono sole o in condizioni di particolare fragilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
