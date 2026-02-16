Teatro contemporaneo all’Unical | Frank J Avella presenta Consent al PTU
Frank J. Avella porta in scena il suo spettacolo “Consent” al PTU dell’Unical, dopo aver deciso di portare il suo lavoro nel cuore dell’ateneo calabrese. La rappresentazione si svolgerà giovedì 19 febbraio nel teatro universitario di Rende, offrendo agli studenti e al pubblico un’occasione per confrontarsi con temi di attualità attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente.
Teatro e confronto tra due mondi: “Consent” di Frank J. Avella al PTU dell’Unical. Il Piccolo Teatro dell’Università della Calabria a Rende ospiterà giovedì 19 febbraio un reading di “Consent”, l’opera di Frank J. Avella, drammaturgo italo-americano. L’evento, inserito nel ciclo “OnStage! Letture americane”, intende avviare un dialogo sulle complessità sociali tra Italia e Stati Uniti, attraverso la potenza espressiva del teatro contemporaneo. La collaborazione tra Kit Italia – Kairos Italy Theater e Teatro Rossosimona rende possibile questo incontro culturale. Un autore tra due continenti. Frank J.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rigore, creatività e spirito contemporaneo: Rho omaggia Frank Zappa al teatro “de Silva”
Il teatro civico de Silva di Rho si prepara a rendere omaggio a Frank Zappa.
Angelo Gallo e il Teatro di Figura: un’antica arte rinasce al Piccolo Teatro dell’Unical per nuove generazioni.
Angelo Gallo ha portato in scena il teatro di figura al Piccolo Teatro dell’Unical, riaccendendo l’interesse per questa arte antica tra i giovani spettatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Unical, applausi per Guenzi: ora arriva Emma Dante al Tau · CosenzaChannel.it; Al teatro dell’Unical Lodo Guenzi interpreta Dario Fo, Emma Dante l’atrocità del femminicidio · LaC News24; La Calabria omaggia Dario Fo: Morte accidentale di un anarchico in scena a Crotone e all’Unical; Dario Fo torna nei teatri calabresi: giovedì 12 allo Scaramuzza e venerdì 13 all'Unical con Lodo Guenzi.
Teatro contemporaneo all’Unical: Frank J. Avella presenta Consent al PTUGiovedì 19 febbraio, alle ore 18, il Piccolo Teatro dell'Unical ospita un evento d'eccezione: il reading di Consent (Consenso) del pluripremiato Frank J. Avella. cosenzapost.it
Unical, applausi per Guenzi: ora arriva Emma Dante al TauGrande successo per Morte accidentale di un anarchico. Domenica in scena L’Angelo del focolare nella rassegna L’Altro Teatro ... cosenzachannel.it
Nove spettacoli di compagnie emergenti e artisti affermati: è il programma di Storie al Limite, la rassegna che porta il teatro contemporaneo nel cuore di Lunghezzina, presso il Teatro Sala San Francesco. Dal 14 febbraio al 13 giugno,ingresso gratuito bit.ly/3O x.com
Nove spettacoli, diciotto repliche, tra compagnie emergenti e artisti affermati: è il programma di Storie al Limite, la rassegna che porta il teatro contemporaneo nel cuore di Lunghezzina, presso il Teatro Sala San Francesco. Il progetto, dal 14 febbraio al 13 - facebook.com facebook