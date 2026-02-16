Taratata stasera il secondo appuntamento | gli ospiti
Stasera, Taratata torna in tv con il suo secondo appuntamento, portando sul palco artisti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D'Alessio. La puntata si preannuncia ricca di esibizioni live e momenti di musica tra amici, mentre gli ospiti si preparano a condividere nuove canzoni e aneddoti sul palco. La trasmissione, condotta come sempre da un presentatore noto, si svolge in un teatro di Milano, dove un pubblico di appassionati attende con entusiasmo.
Annalisa, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Gigi D'Alessio: ecco alcuni degli ospiti della puntata di stasera di Taratata Grande attesa questa sera per il secondo appuntamento con Tarata, il programma con Paolo Bonolis che la scorsa settimana ha ottenuto un grande successo. In collegamento con Bergamo – la puntata è registrata- il programma cerca di mettere al centro la musica, giocando d’anticipo contro Sanremo. La scorsa puntata ha conquistato 2.333.000 spettatori con uno share del 18.1%, battendo la concorrenza, ovvero Cuori e stasera la sfida si ripete. Nel corso della serata il pubblico potrà assistere a nuove versioni dei brani, duetti inediti e numerose performance dal vivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, si esibiscono sei big della musica italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia
Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Taratata: le anticipazioni e la scaletta con il cast e gli ospiti della serata del 16 febbraio.
