Taratata con Paolo Bonolis | anticipazioni e ospiti del 16 febbraio su Canale 5

Paolo Bonolis ha avuto una discussione acceso con alcuni ospiti durante l’ultimo episodio trasmesso il 16 febbraio su Canale 5. La lite si è scatenata tra il conduttore e alcuni artisti, tra cui Alessandra Amoroso e Gigi D’Alessio, che si trovavano sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo. La serata, dedicata alla musica dal vivo, ha visto anche la partecipazione di Annalisa, Luca Carboni, Fiorella Mannoia e i Negramaro, creando un momento teso e imprevisto.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Ultimo appuntamento dalla ChorusLife Arena di Bergamo: sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e Negramaro per una serata evento all’insegna della musica live. Lunedì 16 febbraio torna in prima serata su Canale 5 Taratata con il secondo e ultimo appuntamento. Alla conduzione, ancora una volta, Paolo Bonolis, che guida lo show dalla ChorusLife Arena di Bergamo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Taratata con Paolo Bonolis: anticipazioni e ospiti del 16 febbraio su Canale 5 Taratata con Paolo Bonolis: anticipazioni e ospiti del 16 febbraio Paolo Bonolis ha avuto una discussione accesa durante l’ultima puntata a Bergamo a causa di uno scontro tra due ospiti. Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraio Questa sera su Canale 5 torna Taratata con Paolo Bonolis alla guida. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stasera in tv la seconda puntata di 'Taratata' con Bonolis, ospiti e anticipazioni; Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max Pezzali; Taratata, ospiti e scaletta dell'evento musicale condotto da Paolo Bonolis; Taratata con Paolo Bonolis: prima puntata share e ascolti tv. Taratata, Paolo Bonolis chiude e show di Annalisa tra duetti e hit: scaletta e cosa vedremo staseraL’appuntamento è per questa sera, 16 febbraio, con la seconda e ultima puntata dello show che ha riportato in prima serata la grande musica italiana. libero.it Taratata Show con Paolo Bonolis: ospiti e scaletta del 16 febbraioSi chiude stasera l'evento musicale di Paolo Bonolis su Canale 5. Da Annalisa ad Alessandra Amoroso, ecco tutti gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di Taratata ... 105.net Leggo. . Lucio Presta e Paolo Bonolis sono stati per anni una coppia professionale indissolubile. Poi, all’improvviso, qualcosa si è rotto. E oggi, a distanza di tempo, l'agente dei vip ha scelto di raccontare la sua verità nel suo libro L'uragano - Soli, fulmini e sae - facebook.com facebook Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata» x.com