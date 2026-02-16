Taratata anticipazioni stasera 16 febbraio 2026 | gli ospiti da Annalisa a Mannoia scaletta dove vederlo in tv e streaming

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con la seconda e ultima puntata di Taratata: ecco le anticipazioni e gli ospiti Stasera, lunedì 16 febbraio 2026, torna Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5, con grandi ospiti, performance live, mix di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Paolo Bonolis conduce stasera la seconda puntata di

Paolo Bonolis ha portato “Taratata” su Canale 5 questa sera per la seconda puntata, dopo aver annunciato che lo show tornerà in tv nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stasera in tv la seconda puntata di 'Taratata' con Bonolis, ospiti e anticipazioni; Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scaletta; Taratata, ospiti e scaletta dell'evento musicale condotto da Paolo Bonolis; Taratata con Paolo Bonolis: anticipazioni e ospiti del 16 febbraio.

Taratata con Paolo Bonolis, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 16 febbraioTorna in prima serata la seconda e ultima puntata di Taratata, la nuova edizione dello show andato in onda dal 1998 al 2001, condotto da Paolo Bonolis. I racconti degli artisti tornano protagonisti de ... corrieredellumbria.it

Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scalettaPaolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento dello show musicale, forte di un nutrito e prestigioso cast ... today.it

Taratata, anticipazioni stasera 9 febbraio 2026: gli ospiti della prima puntata, da Giorgia ad Emma ad Antonacci, tutte le esibizioni e i duetti x.com

Il bacio di sorpresa a Taratata di Bonolis a Giorgia è stato assolutamente inappropriato. Si capisce che lei era in difficoltà e non ha potuto fare altro che stare al gioco essendo in diretta. - facebook.com facebook