Taratata anticipazioni stasera 16 febbraio 2026 | gli ospiti da Annalisa a Mannoia scaletta dove vederlo in tv e streaming

Da ilgiornaleditalia.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bonolis conduce stasera su Canale 5 l'ultima puntata di Taratata, perché il programma torna in onda dopo alcune settimane di pausa. La serata vedrà la partecipazione di artisti come Annalisa e Mannoia, che si esibiranno dal vivo davanti al pubblico. La scaletta include performance musicali e momenti di intrattenimento, trasmessi anche in streaming per i telespettatori che preferiscono seguire lo show da casa.

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con la seconda e ultima puntata di Taratata: ecco le anticipazioni e gli ospiti Stasera, lunedì 16 febbraio 2026, torna Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5, con grandi ospiti, performance live, mix di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

taratata anticipazioni stasera 16 febbraio 2026 gli ospiti da annalisa a mannoia scaletta dove vederlo in tv e streaming
© Ilgiornaleditalia.it - Taratata, anticipazioni stasera 16 febbraio 2026: gli ospiti da Annalisa a Mannoia, scaletta, dove vederlo in tv e streaming

Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scaletta

Paolo Bonolis conduce stasera la seconda puntata di

Taratata 2026 con Paolo Bonolis stasera su Canale 5: scaletta e ospiti della seconda puntata del 16 febbraio

Paolo Bonolis ha portato “Taratata” su Canale 5 questa sera per la seconda puntata, dopo aver annunciato che lo show tornerà in tv nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stasera in tv la seconda puntata di 'Taratata' con Bonolis, ospiti e anticipazioni; Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scaletta; Taratata, ospiti e scaletta dell'evento musicale condotto da Paolo Bonolis; Taratata con Paolo Bonolis: anticipazioni e ospiti del 16 febbraio.

taratata anticipazioni stasera 16Taratata con Paolo Bonolis, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 16 febbraioTorna in prima serata la seconda e ultima puntata di Taratata, la nuova edizione dello show andato in onda dal 1998 al 2001, condotto da Paolo Bonolis. I racconti degli artisti tornano protagonisti de ... corrieredellumbria.it

Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scalettaPaolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento dello show musicale, forte di un nutrito e prestigioso cast ... today.it