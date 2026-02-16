Tangenziale di Lodi furgone brucia | code e indagini sulle cause dell’incendio Sicurezza stradale sotto la lente

Un incendio ha coinvolto un furgone sulla tangenziale di Lodi, provocando blocchi e ritardi nel traffico. La sera di ieri, 15 febbraio 2026, le fiamme hanno costretto le autorità a chiudere temporaneamente la corsia, mentre si indaga sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.

Fiamme sulla tangenziale di Lodi: traffico paralizzato e interrogativi sulla sicurezza. Un furgone è andato a fuoco nella serata di ieri, 15 febbraio 2026, sulla tangenziale di Lodi, in direzione Milano, causando forti disagi al traffico e lunghe code. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha generato preoccupazione tra gli automobilisti e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli e sull'efficacia dei controlli periodici. L'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato poco dopo l'uscita del McDonald's, un punto di riferimento per chi percorre quella tratta della tangenziale.