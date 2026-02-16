Tangenziale di Lodi furgone brucia | code e indagini sulle cause dell’incendio Sicurezza stradale sotto la lente

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha coinvolto un furgone sulla tangenziale di Lodi, provocando blocchi e ritardi nel traffico. La sera di ieri, 15 febbraio 2026, le fiamme hanno costretto le autorità a chiudere temporaneamente la corsia, mentre si indaga sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.

Fiamme sulla tangenziale di Lodi: traffico paralizzato e interrogativi sulla sicurezza. Un furgone è andato a fuoco nella serata di ieri, 15 febbraio 2026, sulla tangenziale di Lodi, in direzione Milano, causando forti disagi al traffico e lunghe code. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha generato preoccupazione tra gli automobilisti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli e sull’efficacia dei controlli periodici. L’emergenza e l’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato poco dopo l’uscita del McDonald’s, un punto di riferimento per chi percorre quella tratta della tangenziale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Sicurezza stradale sotto la lente: tutti gli incidenti stradali dal 1998 a oggi in un clic sulla nuova piattaforma

Buccino, Alfa Romeo contro un muro: due feriti in incidente stradale sotto la pioggia. Indagini in corso sulle cause.

Questa sera a Buccino un incidente ha coinvolto un’Alfa Romeo, che ha finito contro un muro sotto la pioggia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lodi, incendio in tangenziale: traffico paralizzato in direzione Milano; Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave); Corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri tra manifestanti e la polizia. Sei fermati; Lodi incendio in tangenziale | traffico paralizzato in direzione Milano.

tangenziale di lodi furgoneLodi, incendio in tangenziale: traffico paralizzato in direzione MilanoBrucia un furgone poco dopo l’uscita del McDonald’s, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco all’opera ... ilgiorno.it

tangenziale di lodi furgoneSegnalazioni e proteste per la tangenziale di Lodi al buioVIABILITA’ Molti tratti, specie in direzione Milano, oscurati lungo un percorso che diventerà cruciale con la chiusura del ponte ... ilcittadino.it