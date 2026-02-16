Tajani vede la ministra degli Esteri canadese Sul tavolo dossier Ceta e accordo Ue

Giuseppe Tajani ha incontrato la ministra degli Esteri canadese per discutere dell’accordo commerciale tra Europa e Canada. Durante l’incontro, hanno parlato del trattato Ceta, che dal 2017 è in fase di applicazione provvisoria, ma non è mai stato pienamente attivato. A causa di alcune ratifiche incomplete, dieci Paesi europei, Italia inclusa, non hanno ancora ufficializzato l’accordo.

Il "convitato di pietra" dell'incontro atteso in queste ore alla Farnesina tra il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e la Ministra degli Affari Esteri del Canada Anita Anand è il Ceta, e il suo percorso accidentato. Si tratta dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada elevato da Bruxelles a "standard aureo", il fiore all'occhiello del commercio che si può sviluppare senza barriere. La sua storia ha invece preso una piega differente: nell'autunno del 2016, all'ultimo miglio, lo stop della Vallonia ha fatto saltare la firma, costringendo l'allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a riconoscere che anche un piccolo Parlamento locale può fermare l'Europa.