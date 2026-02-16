Tajani non vuole rinunciare al Board of Peace per Gaza | Saremo osservatori non possiamo perderci la ricostruzione
Giuseppe Tajani ha deciso di mantenere il suo impegno nel Board of Peace per Gaza, nonostante le critiche. La sua scelta deriva dalla volontà di non perdere l'opportunità di partecipare alla ricostruzione della regione, anche se i progetti sono sostenuti dagli Stati Uniti. Tajani sostiene che, partecipando come osservatore, potrà seguire da vicino le fasi di ripristino senza compromettere la posizione dell’Italia. Un esempio concreto è la visita prevista nei prossimi giorni a un centro di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia.
La legittimazione del Board of Peace per Gaza inventato e presieduto da Donald Trump traccerà una linea di confine tra chi accetta i progetti americani, e non solo, sulla Striscia e chi, invece, preferisce tenersi alla larga da questa esplicita sfida alla rilevanza delle Nazioni Unite. Per questo è alta l’attenzione sulle decisioni dei governi in vista della prima riunione del gruppo, il 19 febbraio a Washington: tra chi ne prenderà parte direttamente, come Benjamin Netanyahu, Viktor Orban o Javier Milei, chi preferirà essere presente come osservatore, tra gli altri anche Italia e Ue, e chi invece osteggia il piano e non si presenterà, seppur invitato, come il cancelliere tedesco Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Italia osservatore nel Board of Peace per Gaza, Tajani: “Non possiamo perderci la ricostruzione”. La Germania non si presenterà
L’Italia si iscrive come osservatore nel Board of Peace per Gaza, creato e guidato dall’ex presidente Donald Trump, per evitare di perdere l’opportunità di partecipare alla ricostruzione della zona.
Gaza, Tajani: "Board of Peace? Ci saremo come osservatori esattamente come l'Ue"
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia parteciperà alla riunione del Board of Peace come osservatore, a causa delle tensioni in Gaza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tajani: «L'Italia non può stare fuori dal processo di ricostruzione di Gaza. Io disponibile ad esserci»Addis Abeba - « Non possiamo restare fuori dalla ricostruzione di Gaza, anche questa è una chiave di lettura a proposito della nostra presenza da osservatori nel Board. E poi è giusto esserci perché è ...
