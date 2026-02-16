Tajani indossa il cappellino della nazionale canadese di hockey

Da lapresse.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa alla Farnesina, Antonio Tajani ha indossato un cappellino della nazionale canadese di hockey, causando un sorriso tra i presenti. La scelta del ministro degli Esteri ha fatto seguito a un incontro con l'omologa del Canada, Anita Anand, e ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti. Un dettaglio che ha rotto la formalità dell’appuntamento, regalando un momento più leggero.

Si è chiusa con un simpatico siparietto la conferenza stampa alla Farnesina dopo l’incontro tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e la omologa del Canada Anita Anand. Nel tradizionale scambio di doni, infatti, la ministra Anand ha regalato al ministro una sciarpa e cappellino della nazionale di hockey canadese. Cappellino che Tajani ha subito indossato. Gaza, Tajani: "Board of Peace? Ci saremo come osservatori esattamente come l'Ue" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

tajani indossa il cappellino della nazionale canadese di hockey
© Lapresse.it - Tajani indossa il cappellino della nazionale canadese di hockey

La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico: preferisce alloggiare in un hotel a cinque stelle

La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico di Milano-Cortina e si trasferisce in un hotel a cinque stelle, motivata dal desiderio di comfort e privacy.

La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico per un hotel di lusso. “Per vincere l’oro ci servono privacy e confort”

La nazionale canadese di hockey ha lasciato il Villaggio Olimpico dopo solo due giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

tajani indossa il cappellinoTajani indossa il cappellino della nazionale canadese di hockey(LaPresse) - Si è chiusa con un simpatico siparietto la conferenza stampa alla Farnesina dopo l’incontro tra il ministro degli Esteri, Antonio ... stream24.ilsole24ore.com