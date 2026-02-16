Tajani indossa il cappellino della nazionale canadese di hockey

Durante la conferenza stampa alla Farnesina, Antonio Tajani ha indossato un cappellino della nazionale canadese di hockey, causando un sorriso tra i presenti. La scelta del ministro degli Esteri ha fatto seguito a un incontro con l'omologa del Canada, Anita Anand, e ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti. Un dettaglio che ha rotto la formalità dell’appuntamento, regalando un momento più leggero.

