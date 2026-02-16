Taekwondo in Calabria | oltre 140 bambini si cimentano nel torneo Primi Calci inclusione e sport per i più piccoli
A Catanzaro, più di 140 bambini di età compresa tra 4 e 7 anni si sono sfidati nel torneo “Primi Calci” di taekwondo, attirando l’attenzione per l’entusiasmo e la voglia di divertirsi. La competizione, organizzata per promuovere l’inclusione attraverso lo sport, ha coinvolto bambini provenienti da diverse città calabresi. I piccoli atleti hanno mostrato entusiasmo e spirito di squadra in un evento che mira a far conoscere il taekwondo fin dalla tenera età.
Taekwondo in Calabria: 140 Bambini Protagonisti al Torneo "Primi Calci". Catanzaro ha ospitato un vivace torneo regionale di taekwondo, "Primi Calci", che ha visto oltre 140 bambini tra i 4 e i 7 anni impegnati in un'esperienza sportiva inclusiva e formativa. L'evento, promosso dal Comitato regionale Fita Calabria, mira a introdurre i più piccoli al mondo del taekwondo attraverso un approccio ludico, sottolineando l'importanza dell'attività fisica e dei valori dello sport. Un'Ondata di Entusiasmo al Polifunzionale Giovino. Il Polifunzionale Giovino di Catanzaro è stato teatro di un pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento.
