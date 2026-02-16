Taekwondo in Calabria | oltre 140 bambini si cimentano nel torneo Primi Calci inclusione e sport per i più piccoli

A Catanzaro, più di 140 bambini di età compresa tra 4 e 7 anni si sono sfidati nel torneo “Primi Calci” di taekwondo, attirando l’attenzione per l’entusiasmo e la voglia di divertirsi. La competizione, organizzata per promuovere l’inclusione attraverso lo sport, ha coinvolto bambini provenienti da diverse città calabresi. I piccoli atleti hanno mostrato entusiasmo e spirito di squadra in un evento che mira a far conoscere il taekwondo fin dalla tenera età.

Taekwondo in Calabria: 140 Bambini Protagonisti al Torneo “Primi Calci”. Catanzaro ha ospitato un vivace torneo regionale di taekwondo, “Primi Calci”, che ha visto oltre 140 bambini tra i 4 e i 7 anni impegnati in un’esperienza sportiva inclusiva e formativa. L’evento, promosso dal Comitato regionale Fita Calabria, mira a introdurre i più piccoli al mondo del taekwondo attraverso un approccio ludico, sottolineando l’importanza dell’attività fisica e dei valori dello sport. Un’Ondata di Entusiasmo al Polifunzionale Giovino. Il Polifunzionale Giovino di Catanzaro è stato teatro di un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oltre mille giovani hanno partecipato al torneo di pallavolo organizzato dal Volley Club di Cesena.

Il doposcuola di Baggio, situato nel cuore del quartiere, accoglie ogni giorno circa 200 bambini, offrendo supporto e un ambiente sicuro.

