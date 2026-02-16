Svuota l’appartamento dai rifiuti e li abbandona in strada | denunciato

Un uomo di Napoli, che da tempo vive a Meda, ha svuotato il suo appartamento e ha lasciato i rifiuti in strada, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia locale ha scoperto cumuli di spazzatura vicino all’ingresso dell’edificio, lasciati dall’uomo senza preoccuparsi di smaltirli correttamente. La denuncia è arrivata dopo che alcuni residenti hanno segnalato l’accumulo di rifiuti e il loro scarso controllo.

Meda, un uomo svuota l'appartamento in strada: denunciato per abbandono di rifiuti. Meda, provincia di Monza e Brianza – Un uomo, residente a Napoli ma domiciliato a Meda, è stato denunciato dalla polizia locale per aver abbandonato ingenti quantità di rifiuti provenienti dal suo appartamento in via delle Colline. L'episodio, avvenuto sabato 14 febbraio 2026, ha creato un notevole disagio tra i residenti e ha sollevato interrogativi sulla gestione dei rifiuti nel territorio. La scoperta e l'intervento della Polizia Locale. La mattinata di sabato è stata interrotta dalla vista di un insolito cumulo di rifiuti accumulati in prossimità di via delle Colline.

