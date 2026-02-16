Svuota l’appartamento dai rifiuti e li abbandona in strada | denunciato
Un uomo di Napoli, che da tempo vive a Meda, ha svuotato il suo appartamento e ha lasciato i rifiuti in strada, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia locale ha scoperto cumuli di spazzatura vicino all’ingresso dell’edificio, lasciati dall’uomo senza preoccuparsi di smaltirli correttamente. La denuncia è arrivata dopo che alcuni residenti hanno segnalato l’accumulo di rifiuti e il loro scarso controllo.
Meda, un uomo svuota l’appartamento in strada: denunciato per abbandono di rifiuti. Meda, provincia di Monza e Brianza – Un uomo, residente a Napoli ma domiciliato a Meda, è stato denunciato dalla polizia locale per aver abbandonato ingenti quantità di rifiuti provenienti dal suo appartamento in via delle Colline. L’episodio, avvenuto sabato 14 febbraio 2026, ha creato un notevole disagio tra i residenti e ha sollevato interrogativi sulla gestione dei rifiuti nel territorio. La scoperta e l’intervento della Polizia Locale. La mattinata di sabato è stata interrotta dalla vista di un insolito cumulo di rifiuti accumulati in prossimità di via delle Colline.🔗 Leggi su Ameve.eu
Abbandona per due settimane cani e gatto chiusi in un appartamento: denunciato
Un uomo è stato denunciato a piede libero per aver lasciato cani e gatti chiusi in un appartamento per due settimane.
Abbandona rifiuti nel mercato alimentare di Pozzuoli: denunciato
Un uomo è stato denunciato e multato nel mercato alimentare di Pozzuoli, Napoli, per aver abbandonato rifiuti in modo illecito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Svuota l'appartamento dai rifiuti e li abbandona in strada: denunciato; Questa casa di campagna di 200 mq è uno scrigno di legno per quadri di Hockney e design d’autore; Svuota l’appartamento riversando i rifiuti in strada: denunciato; Napoli, la nuova truffa su WhatsApp: il messaggio vota mia nipote svuota i conti.
Svuota l'appartamento dai rifiuti e li abbandona in strada: denunciatoHa pensato di liberarsi dai rifiuti presenti nel suo appartamento a modo suo ma è stato identificato e denunciato dagli agenti della polizia locale. È quanto è accaduto sabato 14 febbraio a Meda dove ... monzatoday.it
Il Grattacielo si svuota. Con le valigie a casa di amici: Ultimi giorni, poi addio TorriGli inquilini lasciano gli appartamenti: Ho tempo fino a mercoledì ma non trovo un tetto. Caritas attacca volantini fuori dal condominio: Diamo informazioni nella biblioteca Giardino. msn.com
VALLO: L’ASSESSORE MIRALDI CI PRESENTA LA 2° EDIZIONE DI “SVUOTA CASA” facebook