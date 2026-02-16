Svizzera | valanga travolge treno nel Vallese feriti e soccorsi in corso Infrastrutture alpine a rischio
Una valanga nel Vallese ha investito un treno regionale questa mattina, provocando diversi feriti e blocchi sulla linea ferroviaria. La massa di neve ha fatto scivolare i vagoni dai binari, lasciando i soccorritori impegnati a prestare assistenza tra le lamiere. La slavina ha anche danneggiato alcune infrastrutture, creando disagi nelle zone alpine della regione.
Svizzera, valanga deraglia un treno nel Vallese: diversi feriti. Una valanga ha causato il deragliamento di un treno regionale questa mattina, 16 febbraio 2026, nel Canton Vallese, in Svizzera. L’incidente, avvenuto alle 9:34 ora locale, ha coinvolto un convoglio partito da Spiez, nel cantone di Berna, con a bordo circa ottanta passeggeri. Le autorità hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza e riferiscono di diversi feriti, la cui gravità è ancora in fase di accertamento. Un paesaggio sconvolto e l’allarme immediato. La giornata era iniziata come tante altre per i viaggiatori che si affidano al treno regionale per spostarsi nelle comunità alpine del Vallese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Questa mattina, un treno sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, è uscito dai binari a causa di una valanga.
