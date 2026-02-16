Svizzera una valanga fa deragliare un treno | da accertare le conseguenze
Una valanga ha investito un treno in Svizzera lunedì 16 febbraio, causando il suo deragliamento e lasciando circa 80 persone a bordo in pericolo. La neve abbondante ha rotto le rotaie e bloccato la linea ferroviaria, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori che stanno ancora valutando le conseguenze dell’incidente.
Questo lunedì, 16 febbraio, in Svizzera una valanga ha colpito un treno con circa 80 persone a bordo. Il fatto, accaduto nel Canton Vallese, ha visto l’intervento dei soccorritori. Il traffico ferroviario a seguito dell’incidente è stata sospeso a Goppenstein e Brig. Da accertare le conseguenze della valanga in Svizzera. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, coinvolgendo la linea ferroviaria Frutigen–Brig, nel tratto compreso tra Goppenstein e Brig. Secondo le prime informazioni rilasciate dalle autorità cantonali e dai media, il deragliamento ha ferito diverse persone. Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente sul posto, tuttavia le notizie concernenti il numero dei feriti e le loro reali condizioni non sono state rese note. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
