Svizzera treno deraglia a causa di una valanga | ci sono feriti

Una valanga ha provocato il deragliamento di un treno regionale in Svizzera questa mattina, ferendo alcune persone. L’incidente si è verificato tra Goppenstein e Briga, nel Vallese, dove a bordo c’erano circa 80 passeggeri. La neve che si è staccata improvvisamente ha colpito i binari, causando il disastro. Operai e soccorritori sono intervenuti subito sul posto per aiutare i feriti e mettere in sicurezza l’area.

. Grave incidente in Svizzera. Una valanga è la causa del deragliamento di un treno regionale con a bordo 80 persone, verificatosi questa mattina nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese, in cui sono rimaste ferite alcuni passeggeri. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen – Brig si protrarrà almeno fino a domani. Il convoglio era partito da Spiez, vicino a Berna. La polizia vallese afferma su X che circa 30 persone sono state evacuate.