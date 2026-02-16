Svizzera treno deraglia a causa di una valanga | ci sono feriti – La diretta

Un treno è uscito dai binari questa mattina presto a Goppenstein, nel Canton Vallese, a causa di una valanga che ha investito i binari. L’evento ha causato diversi feriti tra i passeggeri, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. La slavina ha cancellato parte del traffico ferroviario nella zona e ha bloccato la linea per diverse ore.

Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 di questa mattina a Goppenstein, nel Canton Vallese. A riferirlo la polizia cantonale, che aggiunge che probabilmente ci sono feriti e che un intervento è in corso. Sul sito delle ferrovie elvetiche Sbb si legge che il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Brig (sulla tratta Frutigen-Brig) e che la causa è una valanga.

