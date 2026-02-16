Svizzera treno deraglia a causa di una valanga | ci sono feriti – La diretta

Un treno è uscito dai binari questa mattina presto a Goppenstein, nel Canton Vallese, a causa di una valanga che ha investito i binari. L’evento ha causato diversi feriti tra i passeggeri, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. La slavina ha cancellato parte del traffico ferroviario nella zona e ha bloccato la linea per diverse ore.

