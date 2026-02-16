**Svizzera | Mattarella ' la visita al Niguarda momento di straordinaria umanità' **

Il presidente Mattarella ha visitato il Niguarda dopo l'incidente a Crans Montana, incontrando i giovani feriti in ospedale. Durante la visita, ha parlato con alcuni di loro e ha portato un messaggio di vicinanza e solidarietà. La presenza del presidente ha suscitato emozioni tra i pazienti e il personale sanitario, che hanno ringraziato per il gesto. Un dettaglio concreto è stato il suo breve scambio con un ragazzo che si trova in terapia intensiva.

Torino, 16 feb. (Adnkronos) - La visita al Niguarda dove sono ricoverati i giovani rimasti feriti a Crans Montana è stata un momento di "straordinaria umanità". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro di questa mattina a Torino con i vertici e la redazione del quotidiano 'La Stampa', quando gli è stata donata una riproduzione della prima pagina del giornale con la foto che lo ritrae nell'ospedale milanese con la mascherina, il camice e i calzari protettivi. "È la prima pagina che secondo noi la rappresenta di più", ha affermato il direttore Andrea Malaguti.