Svizzera deragliamento treno vicino Goppenstein | feriti

Deragliamento nelle Alpi Svizzere: Cinque Feriti a Goppenstein, Indagini in Corso. Un treno è deragliato questo pomeriggio nelle Alpi svizzere, vicino al comune di Goppenstein nel Cantone Vallese, causando il ferimento di cinque persone. L’incidente ha richiesto l’evacuazione di tutti i 29 passeggeri a bordo, che sono stati poi trasferiti in autobus a Gampel. Le cause del deragliamento sono al momento sconosciute e oggetto di un’indagine approfondita da parte delle autorità. L’Emergenza e il Soccorso ai Viaggiatori. L’allarme è scattato intorno alle 16:51 di oggi, 16 febbraio 2026. Le squadre di soccorso si sono immediatamente attivate per raggiungere il luogo dell’incidente, un tratto di linea ferroviaria immerso nel paesaggio alpino.🔗 Leggi su Ameve.eu

