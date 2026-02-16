Svizzera bufera di neve fa deragliare un treno A bordo 80 passeggeri | ci sono feriti

Una valanga ha travolto i binari e fatto deragliare un treno regionale questa mattina nella galleria dello Stockgraben, tra Goppenstein e Hohtenn, nel Canton Vallese. A bordo c’erano 80 passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti feriti. La neve intensa ha causato questa forte inversione di fronte alla quale le autorità locali stanno intervenendo rapidamente.

Un treno regionale è deragliato questa mattina nella galleria dello Stockgraben, tra Goppenstein e Hohtenn, nel Canton Vallese, a causa di una valanga che ha travolto i binari. L'incidente, fortunatamente, secondo le prime notizie, senza feriti gravi, si inserisce in un contesto meteorologico estremo: nelle ultime ore, forti nevicate e raffiche di vento hanno innalzato il rischio valanghe al livello 4 (forte), rendendo il terreno altamente instabile. Le operazioni di soccorso Il treno coinvolto era un RegioExpress partito da Spiez alle 6.12 e trasportava circa 80 passeggeri. Trenta di loro sono stati evacuati in sicurezza dalle squadre di emergenza, mentre diverse caserme dei pompieri del Vallese sono state mobilitate.