Svelati il logo il manifesto e i bozzetti dei carri della 140esima edizione del Carnevale di Gambettola

Il Comune di Gambettola ha svelato il logo, il manifesto e i bozzetti dei carri della 140esima edizione del Carnevale, dopo aver organizzato una presentazione domenica 15 febbraio al teatro comunale. L’evento ha mostrato le prime immagini ufficiali dei carri colorati, pronti a sfilare tra le vie della città nelle giornate del 6, 11 e 19 aprile 2026. La manifestazione, che attira ogni anno centinaia di visitatori, prende forma con dettagli che coinvolgono tutta la comunità.

Anche in questa 140esima edizione verrà dato grande spazio, sia nelle iniziative preparatorie sia durante le giornate delle sfilate, al tema dell'inclusione Il logo è stato selezionato attraverso il concorso promosso dall'associazione Gambettola Eventi in collaborazione con il liceo artistico musicale 'Canova' di Forlì. Presenti e premiati i tre finalisti: Emanuele Zavoli, Lucia Campogianni e la vincitrice Maya Pollini, autrice del logo che accompagnerà l'immagine ufficiale dell'edizione 2026. Con la presentazione del manifesto del Carnevale della Romagna 2026 è stato dato spazio alle associazioni dei carristi che operano all'interno della 'Bottega del Carnevale' di Gambettola.

Il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca si avvicina alla sua 42ª edizione, con i preparativi ormai in fase avanzata.

