Svegliamo i quartieri | martedì 17 il primo Carnevale a San Cristoforo

Il quartiere di San Cristoforo si prepara a vivere un Carnevale speciale, che si terrà martedì 17 febbraio 2026, dopo che le restrizioni degli ultimi anni avevano impedito le tradizioni di strada. La manifestazione nasce dall’entusiasmo dei residenti, desiderosi di ritrovare momenti di allegria e socialità. Quest’anno, la festa si svolgerà lungo le vie principali del quartiere, coinvolgendo bambini, famiglie e artisti locali in una parata colorata e rumorosa.