Svegliamo i quartieri | martedì 17 il primo Carnevale a San Cristoforo
Il quartiere di San Cristoforo si prepara a vivere un Carnevale speciale, che si terrà martedì 17 febbraio 2026, dopo che le restrizioni degli ultimi anni avevano impedito le tradizioni di strada. La manifestazione nasce dall’entusiasmo dei residenti, desiderosi di ritrovare momenti di allegria e socialità. Quest’anno, la festa si svolgerà lungo le vie principali del quartiere, coinvolgendo bambini, famiglie e artisti locali in una parata colorata e rumorosa.
San Cristoforo, martedì 17 febbraio 2026 vivrà un Carnevale destinato a restare scolpito nella memoria del quartiere e nel cuore dei suoi cittadini. Per la prima volta, un carro allegorico proveniente da Acireale attraverserà le strade, trasformando la festa in un evento senza precedenti.
Fermo e Porto San Giorgio in festa: martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale.
Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso.
Maltempo, il Carnevale in piazza Garibaldi cambia data: appuntamento martedì 17 febbraio
Il maltempo annunciato a Napoli ha costretto gli organizzatori a spostare il "Carnevale di Bella Piazza".
