Suzuki porta il suo spettacolo a Sanremo, coinvolgendo il pubblico con eventi dal vivo e online. La casa automobilistica sceglie di animare la città dei fiori con dimostrazioni e incontri, creando un ponte tra il palco ufficiale e le strade di Sanremo. Durante il festival, Suzuki allestisce spazi dedicati dove i visitatori possono toccare con mano le novità e partecipare a attività interattive.

Suzuki accende i motori del 76° Festival di Sanremo e trasforma la città dei fiori in un palcoscenico diffuso fatto di musica e incontri. Partner ufficiale della kermesse, il brand giapponese firma un articolato programma di attività on field e on air che accompagnerà il pubblico per tutta la settimana festivaliera, rafforzando il legame tra spettacolo e territorio. Cuore dell’iniziativa è il Suzuki Stage di Piazza Colombo (nella foto), simbolo di un Festival che esce dal Teatro Ariston per abbracciare la città. Il palco “outdoor” ospiterà cinque artisti tra i più amati dal pubblico: Gaia (24 febbraio), Bresh (25 febbraio), The Kolors (26 febbraio), Francesco Gabbani (27 febbraio) e Pooh (28 febbraio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Suzuki protagonista a Sanremo tra piazza e palco con eventi live e web

Suzuki inaugura il 76° Festival di Sanremo 2026 con la sua Swift Hybrid, protagonista tra emozioni e musica.

Piazza Colombo si riempie di musica con il “Suzuki Stage”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.