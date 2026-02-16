Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto gli interpelli per le supplenze del 2026, perché molte scuole cercano insegnanti disponibili per coprire posti vacanti nel secondo semestre. La procedura, stabilita dall’OM n. 882024, si attiva quando le graduatorie sono esaurite, lasciando spazio a nuove assunzioni. Questa fase coinvolge principalmente docenti già inseriti nelle graduatorie di istituto, pronti a coprire le supplenze che si rendono disponibili a metà anno.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Per il 202526, le supplenze nelle scuole italiane saranno assegnate tramite interpelli, come previsto dall'OM n.

Per le supplenze 202526, a partire da gennaio 2026 si prevede un aumento delle disponibilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.