A causa delle proteste dei sindacati e dei negozi di quartiere, alcuni supermercati hanno deciso di restare chiusi domenica, malgrado le aperture consentite. Un rappresentante di una catena di distribuzione ha spiegato che il servizio domenicale è fondamentale per molte famiglie e crea posti di lavoro. Tuttavia, i piccoli commercianti insistono: bisogna mantenere il giorno di riposo tradizionale. La discussione si riaccende dopo anni di aperture domenicali, con le parti che si confrontano su cosa sia meglio per la comunità.

IL DIBATTITO. I sindacati e i piccoli negozi: «Si rifletta». Federdistribuzione: «È un servizio e genera occupazione». Il supermercato, la domenica e nei festivi, è meglio che resti chiuso? La domanda e il tema sono ricorrenti, specie da quando, nel 2011, il decreto Salva Italia del governo Monti liberalizzò le aperture della Gdo (grande distribuzione organizzata). Ma hanno trovato una nuova attualità da quando, a inizio gennaio, il presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive lo ha rilanciato chiedendo una «riflessione da condividere con il sistema della Gdo»: alle ragioni classiche di chi, sindacati e piccolo commercio in testa, chiede la chiusura domenicale, e cioè la tutela dei negozi di prossimità e della qualità di vita dei dipendenti, ora si aggiunge, come ha fatto notare Dalle Rive, un panorama davvero «freddo» dei consumi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Supermercati aperti di domenica, c'è chi torna a dire no. «Ma non si cambia»

Negli ultimi giorni si è riproposto il dibattito sui supermercati chiusi la domenica, a seguito delle dichiarazioni di Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop.

