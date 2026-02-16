Supermercati aperti di domenica c’è chi torna a dire no Ma non si cambia
A causa delle proteste dei sindacati e dei negozi di quartiere, alcuni supermercati hanno deciso di restare chiusi domenica, malgrado le aperture consentite. Un rappresentante di una catena di distribuzione ha spiegato che il servizio domenicale è fondamentale per molte famiglie e crea posti di lavoro. Tuttavia, i piccoli commercianti insistono: bisogna mantenere il giorno di riposo tradizionale. La discussione si riaccende dopo anni di aperture domenicali, con le parti che si confrontano su cosa sia meglio per la comunità.
IL DIBATTITO. I sindacati e i piccoli negozi: «Si rifletta». Federdistribuzione: «È un servizio e genera occupazione». Il supermercato, la domenica e nei festivi, è meglio che resti chiuso? La domanda e il tema sono ricorrenti, specie da quando, nel 2011, il decreto Salva Italia del governo Monti liberalizzò le aperture della Gdo (grande distribuzione organizzata). Ma hanno trovato una nuova attualità da quando, a inizio gennaio, il presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive lo ha rilanciato chiedendo una «riflessione da condividere con il sistema della Gdo»: alle ragioni classiche di chi, sindacati e piccolo commercio in testa, chiede la chiusura domenicale, e cioè la tutela dei negozi di prossimità e della qualità di vita dei dipendenti, ora si aggiunge, come ha fatto notare Dalle Rive, un panorama davvero «freddo» dei consumi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Perché si torna a parlare dei supermercati chiusi la domenica
Negli ultimi giorni si è riproposto il dibattito sui supermercati chiusi la domenica, a seguito delle dichiarazioni di Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop.
Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, ecco chi chiude e chi resta operativo in ToscanaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aperti la domenica? Non per forza. La terza via equilibrata di Unicoop Firenze; Perché non riusciamo a farci carico del problema sociale dei rider; Food Walls in Polonia: cosa sono e come combattono lo spreco; Crisi Realco (Sigma, Ecu, Economy): Chiusura temporanea di 14 supermercati e impegno per la cassa integrazione.
Supermercati aperti di domenica, c’è chi torna a dire no. «Ma non si cambia»IL DIBATTITO. I sindacati e i piccoli negozi: «Si rifletta». Federdistribuzione: «È un servizio e genera occupazione». Il supermercato, la domenica e nei festivi, è meglio che resti chiuso? La domanda ... ecodibergamo.it
Supermercati chiusi la domenica: sì o no?C’è quindi chi pensa che la domenica sia sacra e chi invece la considera un’opportunità di ripensare il retail in maniera più laica. Coop, però, non parla solo di orari: invoca un vero e proprio reset ... lavocedigenova.it
Supermercati aperti 7 giorni su 7: davvero hanno migliorato la vita (e i consumi) Coop rilancia il tema delle chiusure domenicali. Bilanci e riflessioni tra visione ed economia: liberiamo la domenica! . . . . . . #GrandeDistribuzione #LavoroDomenicale #Econo - facebook.com facebook