Superlega | Lavia supera i 2000 attacchi vincenti nel 20° turno
Lavia ha superato i 2000 attacchi vincenti nel 20° turno di Superlega, un risultato che sottolinea la sua costante crescita in stagione. Durante la partita, il giocatore ha sferrato più di 50 attacchi vincenti, dimostrando grande determinazione e precisione. Questo record si aggiunge alle sue numerose prestazioni di rilievo, contribuendo a mantenere elevato il livello del campionato.
Il 20° turno della stagione di superlega credem banca ha visto protagonisti diversi atleti che si sono distinti per prestazioni eccezionali, raggiungendo traguardi importanti e contribuendo con determinazione al risultato finale delle squadre. La giornata ha presentato partite emozionanti e record personali, sottolineando l'evoluzione tecnica e atletica del campionato. Tra i principali protagonisti, **Darlan Ferreira Souza** di Rana Verona ha totalizzato **23 punti** nella vittoria contro Allianz Milano, dimostrando un'eccezionale efficacia in attacco e in fase di battuta. La sua prestazione lo ha consacrato come miglior giocatore del turno.
