Summit della domenica Poggetto e Mercafir Il piano per la rinascita E ora 1.900 case Erp

Il governo di Firenze ha organizzato un incontro domenica a Poggetto e Mercafir per discutere il piano di rinascita urbana. Alla riunione hanno partecipato la giunta comunale, i rappresentanti dei cinque Quartieri e i gruppi di maggioranza, che hanno passato la mattina a confrontarsi sulle prossime mosse. Tra le novità, spicca l’obiettivo di realizzare 1.900 nuove case Erp, una risposta concreta alla domanda di alloggi popolari in città.

Domenica di lavoro per il governo cittadino con la giunta di Palazzo Vecchio, i gruppi di maggioranza e i presidenti dei cinque Quartieri riuniti tutta la mattina di ieri nella sala riunioni del gruppo Pd intitolata a Manuele Auzzi. All’ordine del giorno gli strumenti urbanistici per realizzare la Firenze del futuro tra cui il Poc, il Piano operativo comunale, strumento – dicono da Piazza delle Signoria – "che comprende scelte innovative e coraggiose". Sul tavolo alcune operazioni di trasformazione urbanistica della città. Su tutte l’area Mercafir a Novoli e via Burci al Poggetto, sulle future ceneri del vecchio ’mostro’ del rione liberato dopo 30 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summit della domenica. Poggetto e Mercafir. Il piano per la rinascita. E ora 1.900 case Erp La rinascita degli ex scali ferroviari: il Comune adotta il Piano attuativo per le nuove case a Greco-Breda Case Erp via Callegherie . Lavori verso il traguardo A Callegherie, i lavori di ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale sono quasi terminati dopo mesi di interventi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Roccaravindola paralizzata dal traffico di rientro la domenica, domani il summit Leggi tutto: facebook