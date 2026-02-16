A trentacinque minuti da Waingapu, sulla costa orientale di Sumba, le mangrovie si muovono in modo insolito e i villaggi antichi continuano a vivere tra le acque salate. La causa di questo movimento sorprendente risiede in un particolare fenomeno naturale che si ripete quotidianamente, attirando l’attenzione di chi visita l’isola. Qui, tra le radici delle piante e le case tradizionali, si può percepire un’energia che sfida le spiegazioni semplici.

A trentacinque minuti da Waingapu, lungo la costa orientale di Sumba, l’isola indonesiana che il resto del mondo ha dimenticato, si compie ogni giorno un fenomeno che sfida le leggi della botanica e della fisica. Quando le acque si ritirano con la bassa marea, sulla spiaggia di Pantai Walakiri emergono mangrovie nane con forme bizzarre che sembrano congelarsi in pose di danza. Le radici, esposte dall’acqua che si ritira, creano ombre allungate sulla sabbia, trasformando questi alberi in creature viventi che ondeggiano al ritmo invisibile del mare e del cielo al crepuscolo. L’isola che Bali era un secolo fa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Sumba, l’isola indonesiana delle mangrovie danzanti e dei villaggi ancestrali

